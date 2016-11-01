Минобразования отменило положительное заключение для скандального пособия по "семейным ценностям"

Соответствующее письма МОН уже разосланы областным департаментам/управлениям образования и институтам последипломного педагогического образования, говорится в заявлении на сайте министерства.

"Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ней, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", - проинформировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Читайте такжеМОН требует от педагогов использовать в школах только государственный язык

Министр также отметила, что поскольку выявления дискриминационных норм в учебно-методической литературе в последнее время приобрело массовый характер, нужно применять системные решения. Поэтому в кратчайший срок МОН подготовит приказ о повышении качества соответствующей литературы.

"Дело не в том, в скольких школах преподается этот факультативный курс, ведь даже если в одной школе может изучаться курс с таким дискриминационным текстом, то это - уже проблема", - уверена министр.

Глава МОН пообещала, что в ближайшее время будут пересмотрены все учебно-методические пособия, которые были напечатаны за последние пять лет – то есть все те, что имеют на сегодня грифы министерства. Кроме того, будет создана рабочая группа для разработки нового Положения о предоставления грифов МОН.

Читайте такжеВ госбюджете-2017 достаточно средств для школьных учебников - Минфин

К сожалению, как отметила Лилия Гриневич, МОН не в состоянии перечитать все учебники и пособия, именно поэтому существуют соответствующие комиссии, которые одобряют программы и учебно-методические материалы к ним.

Министр подчеркнула, что в обязательном порядке будет пересмотрен состав всех комиссий, которые работают при Научно-методическом совете по вопросам образования. По мнению Лилии Гриневич, нужно повысить персональную ответственность экспертов и рецензентов, которые дают положительные выводы к учебным программам, факультативным курсам и учебно-методической литературе.

Ранее УНИАН сообщал, что учебная программа курса “Семейные ценности”, которая была одобрена Институтом инновационных технологий и содержания образования в 2012 году, и материалы к ней будут проверены на предмет научности и недискриминации.

Также в министерстве подчеркнули, что письмо МОН № 1/9-562 от 21 октября 2016 года “О внедрении курса «Семейные ценности» (в средней школе - УНИАН) был написан с целью выполнения постановления Верховной Рады Украины “О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Семейная политика Украины - цели и задачи”. Согласно постановлению, ВР поручило Министерству образования и науки “обеспечить внедрение в системе образования программ формирования семейных ценностей, сформированных на основе национально-культурного наследия украинского общества”.