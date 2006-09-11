Есть ли у студентов льготы на проезд по железной дороге?

Гражданская сеть “ОПОРА” просит министра образования и науки Украины Станислава НИКОЛАЕНКО разъяснить ситуацию с льготным проездом на железнодорожном транспорте для студентов.

Об этом говорится в обращении ОПОРЫ, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что 9 сентября Министерство финансов официально сообщило „Укрзализныце”, что расходы, связанные с предоставлением льгот на проезд железнодорожным транспортом, в государственном бюджете на 2007 год вообще не заявлены Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Пресс-служба „Укрзализныци” заявила, что по состоянию на 1 августа задолженность Министерства образования и науки и Минсемьи перед железнодорожниками за льготные перевозки с учетом долгов прошлых лет составляет более 80 млн. грн. Государственная администрация железнодорожного транспорта, в свою очередь, предупредила о прекращении обслуживания граждан на льготных условиях уже с октября этого года. Почти сразу Министерство семьи, молодежи и спорта сообщило, что не имеет задолженности перед „Укрзализныцей” и обвинило ее руководство в провокации.

По мнению членов ОПОРЫ, такая “противоречивая информация свидетельствует о несогласованности действий должностных лиц, в сферу обязанностей которых входит, в частности, забота о студенческой молодежи”.

“В то же время, неопределенность ситуации вызывает беспокойство у студентов. Много из них обращалось к Гражданской сети “ОПОРА” с просьбой пролить хотя бы какой-то свет на обстоятельства, связанные с возможностью отмены их льгот на проезд. Ведь льготы на железной дороге – это возможность не только чаще бывать дома для студентов, которые учатся в других городах, но и путешествовать по Украине, расширять свой кругозор, культурно и духовно обогащаться и т.д. ”, - отмечается в обращении гражданской сети к министру образования.

Члены организации просят С.НИКОЛАЕНКО разъяснить ситуацию, “вызванную противоречивыми сообщениями о возможной отмене льготного проезда на железнодорожном транспорте для студенчества”.

Они выражают убеждение, что именно Министерство образования и науки, в первую очередь, должно заботиться и защищать права студентов.

В связи с этим гражданская сеть „ОПОРА” призывает министра образования и науки немедленного разъяснить данную ситуацию, а также как можно быстрее вмешаться в дело защиты студенческих прав.

В случае отсутствия реакции министра, ОПОРА оставляет за собой право поддержать протесты студентов.