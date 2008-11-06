Нацбанк запретил продавать населению доллары дороже официального курса

Национальный банк обязал коммерческие банки продавать населению наличные доллары по курсу не выше официального. Об этом говорится в постановлении НБУ №353 от 5 ноября, сообщает Обком.

«Установить, что на наличном валютном рынке уполномоченные банки устанавливают курс продажи наличной инвалюты не выше официального курса гривни к иностранным валютам, которые устанавливается Национальным банком», – говорится в документе.

При этом банки могут покупать наличную инвалюту по курсу, который максимум на 3% ниже цены продажи данной инвалюты.

«Цена покупки наличной иностранной валюты может устанавливаться банками в пределах 3% ниже цены продажи наличной иностранной валюты», – говорится в постановлении.

Документ также предусматривает, что банки не могут менять значение курсов купли-продажи валют в течение рабочего дня.