В Одессе суд продлил арест пятерым фигурантам "дела 2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 21 октября, в отношении граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также трех украинцев - Александра Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

Адвокаты обвиняемых просили суд изменить подзащитным меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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Свое ходатайство представители защиты аргументировали, в частности, тем, что судебное следствие «слишком затянулось».

Представитель обвинения Владимир Дудкевич отметил, что целесообразность содержания фигурантов в СИЗО заключается в том, что в случае выхода на свободу они могут скрыться, оказать давление на свидетелей и тому подобное.

Также представитель обвинения отметил, что судебное разбирательство затягивается, в частности, из-за неявки на заседание части обвиняемых, в которых мера пресечения не связанную с пребыванием в следственном изоляторе.

После совещания коллегия судей объявила, что Сакауову продлено содержание в СИЗО на 30 суток, Долженкову, Романюку, Мефедову, Корчинскому – до 20 декабря.

Некоторые обвиняемые оскорбляли судей и грозили возмездием.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды дела о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятерых держат под стражей (в том числе двух россиян), у остальных – другие меры.