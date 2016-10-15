От Австралии до Америки: по всему миру прошли акции "Стоп Путин" (видео)

По инициативе украинской диаспоры люди собирались под правительственными зданиями и на центральных площадях городов различных государств, говорится в сюжете ТСН.

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Участники акции призвали вывести российские войска с территории Украины, освободить украинских пленных, защитить крымских татар от политических преследований, усилить наблюдательную миссию ОБСЕ и восстановить территориальную целостность нашего государства. Акции были приурочены ко Дню защитника Украины.

Ранее анонсировалось, что 14 и 15 октября ко Дню защитника Украины в более чем 30 странах мира состоятся международные акции солидарности с украинским народом.