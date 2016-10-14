В Брюсселе состоялась акция против войны в Украине (фото)

В Брюсселе состоялась акция StopPutinsWarinUkraine, участники которой призывали остановить войну в Украине и президента России Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, акция прошла в центре европейского квартала, на площади Шумана, где расположены офисы Европейской комиссии, Европейского совета и Внешней службы ЕС.

Участники акции держали в руках плакаты и скандировали на английском языке: "Остановить Путина, остановить войну!", "Больше санкций!", "Ваша страна может быть следующей!", "Свободу Роману Сущенко!", "Свободу всем незаконно удерживаемым!", "Путин – террорист!".

В акции также принял участие депутат Европейского парламента Марк Демесмакер, который в комментарии выразил мнение, что ЕС должен усилить санкции против РФ за ее действия в Украине и Сирии.

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"Это важно, потому что мы хотим мира, мы видим, что Украина является жертвой внешней агрессии, агрессии Кремля. Подобную агрессию мы видим и в Сирии - то, что происходит в Алеппо, доказывает, что если мы не будем отстаивать наши принципы, если Европейский Союз не будет отстаивать свои принципы, - это будет слабый союз, и мы будем везде по миру жертвами такого рода агрессии. Поэтому важно сказать - остановите эту агрессию в Украине. Мы должны сохранить и даже усилить наши санкции против всех стран, которые не выполняют международных принципов, международных правил и договоренностей", - заявил Демесмакер.

В акции приняли участие более 30 человек, среди которых - украинские журналисты, дипломаты, активисты и друзья Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 и 15 октября в более чем 30 странах мира запланированы акции солидарности с украинским народом под лозунгом StopPutinsWarinUkraine.