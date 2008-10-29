На ЧАЄС удобнее ездить через Белоруссию

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА надеется, что в ближайшее время будет решена проблема проезда сотрудников Чернобыльской АЭС из города Славутич в Чернобыль через территорию Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, находясь с рабочей поездкой в белорусском городе Гомеле.

«Думаю, в ближайшее время будет достигнуто соответствующее согласие (с белорусской стороной). Сейчас этот вопрос выходит на финишную прямую», – сказал В.ШАНДРА.