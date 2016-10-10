СБУ предотвратила утечку в Россию секретной информации в сфере обороны

Как сообщается на сайте СБУ, задержание произошло на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область).

На флеш-накопителе, принадлежавшем злоумышленнику, правоохранители выявили электронные копии документов относительно деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки участников антитеррористической операции.

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По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

35-летний одессит (военная специальность "командир спецподразделения разведки") до 2014 года проходил службу в Крыму. После оккупации полуострова он выехал на материковую часть Украины, где продолжил службу.

В августе офицер был уволен из армии и лишен воинского звания за нарушение воинской дисциплины, отметили в СБУ.