В Днепре провели в армию первых призывников (фото)

В Днепре первые 85 новобранцев во вторник, 4 октября, приняли присягу под стенами облгосадминистрации и областного совета, сообщает Dnepr.info.

Всего этой осенью из Днепропетровской области планируют отправить в Вооруженные Силы Украины 1 500 человек.

По словам председателя областного совета Глеба Прыгунова, никто из призывников не будет проходить службу в зоне боевых действий, а бытовые условия и питание в армии сегодня соответствуют мировым нормам.

«Торжественно отправляем 85 молодых ребят на срочную службу в армии. В этом году в Днепропетровской области призовут полторы тысячи мужчин. Это самый высокий показатель в Украине. Мы изменили подход к призывной кампании: хотим, чтобы ребята шли служить не по принуждению, а по собственному желанию. Призыв в армию – это не мобилизация: мужчины не будут служить в АТО. Они пройдут военную службу и вернутся к мирной жизни. Если кто пожелает служить и дальше в ВСУ, то сможет подписать контакт», – отметил заместитель председателя Днепропетровской ОГА, глава призывной комиссии Владимир Юрченко.

В ходе торжественной части солдаты возложили цветы к мемориалам Небесной Сотни и воинам, погибшим в зоне АТО. Память павших борцов за Украину почтили минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственному распоряжению, в октябре-ноябре 2016 г. в Вооруженные Силы и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 908 человек.

Из них в Вооруженные Силы Украины будет направлено 7 908 человек; Национальную гвардию Украины - 5 000 человек; Государственную специальную службу транспорта - 1 000 человек.