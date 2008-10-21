В Украине солоно придется не только российским телеканалам...

Решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно прекращения ретрансляции в кабельных сетях неадаптированных к украинскому законодательству программ не касаются исключительно российских компаний.

Об этом в интервью УНИАН сказал первый заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Игорь КУРУС.

Он подчеркнул, что действия Нацсовета касаются всех телеканалов, которые транслируют свои программы не из стран Европейского Союза, и при этом не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании. В частности, речь идет и о китайских, грузинских, белорусских, армянских, израильских телеканалах и тому подобное.

И.КУРУС отметил, что Нацсовет настаивает на том, чтобы их программы были приведении в соответствие со стандартами Европейской конвенции о трансграничном вещании, а также с требованиями украинского законодательства, в частности, законов Украины “О телевидении и радиовещании”, “Об общественной морали”, “О рекламе”.

«Из-за этого мы просим наших граждан, которые столкнулись с этой ситуацией, не паниковать. Нацсовет делает все для того, чтобы самые популярные программы были в Украине, в ее кабельных сетях, но мы также обратились с просьбой к другой стороне, чтобы они, если хотят быть в кабельной сети Украины, приложили максимум усилий для адаптации своих продуктов под стандарты Украины и ЕС”, - заметил он.

И.КУРУС привел пример по двум случаям нарушений украинского законодательства. Первый – когда российский канал РТР транслировал в украинских кабельных сетях “Евровидение”, нарушив таким образом украинский закон об авторских правах, поскольку исключительным правом трансляции этого конкурса на территории Украины владел Первый национальный канал. Второй – когда Нацсовет обязал телекомпанию ТЕТ транслировать скандально известную программу “Окна” с Дмитрием НАГИЕВЫМ после 23.00, а российский канал ТНТ транслировал ее в 14.00, и в это время ее могли смотреть дети.

Член Нацсовета назвал неуместным раздувание политических страстей вокруг этого вопроса. По его словам, в отличие от адаптации телевизионного продукта к требованиям украинского законодательства, политические дискуссии не дадут никакой пользы ни этим телеканалам, ни украинскому обществу.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию своим решением от 1 октября 2008 года обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины программ.

9 октября Министерство иностранных дел РФ заявило, что запрет на вещание российских каналов на территории Украины может негативно повлиять на российско-украинские отношения.