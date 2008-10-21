ГПУ знает, где карабин, из которого застрелился прокурор Шуба

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают информацию в ряде СМИ о том, что якобы исчез охотничий карабин немецкого производства «Зауэр», выстрел из которого привел к гибели прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ.

Как заявил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, «он (карабин) никуда не исчезал, его сразу изъяли с места происшествия и передали на экспертизу».

При этом Ю.БОЙЧЕНКО отметил, что назначено ряд экспертиз, касающихся карабина, в том числе техническую и судебно-баллистическую.

Начальник пресс-службы Генпрокуратуры сообщил, что в рамках расследования уголовного дела по факту гибели В.Шубы состоялось воспроизведение ситуации на месте происшествия с участием свидетелей и экспертов.

Как сообщалось, В.Шуба погиб 15 октября в тире в Днепропетровске. Официальная версия - несчастный случай (якобы пристреливал оружие, но выпустил его и пострадал от случайной пули). Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

Источник в правоохранительных органах Днепропетровска подтвердил газете «Сегодня» (номер от 21 октября) информацию о подмене и похищении оружия, которое стало причиной гибели В.Шубы.