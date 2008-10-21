Убытки Киевэнерго за девять месяцев выросли в 11 раз

Убытки АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) в январе-сентябре увеличились в 11,1 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 278 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил финансовый директор «Киевэнерго» Михаил УТКИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам М.УТКИНА, такое увеличение убытков компании произошло по причине недостаточной компенсации от предоставления услуг теплоснабжения по тарифам, которые являются ниже экономически обоснованных.

По его информации, в январе-сентябре т.г. компания увеличила чистый доход на 31,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, - до 4,073 млрд. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 31,2% - до 4,868 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году «Киевэнерго» сократило чистую прибыль на 67,2%, или на 12 млн. 592 тыс. грн, - до 6 млн. 149 тыс. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% принадлежащих Киевской городской общине переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).