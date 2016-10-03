Украинская полиция получит $6,6 миллиона от Канады: в НП рассказали детали выделения помощи

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В частности, 100 тысяч долларов будут направлены на мониторинг, оценку, обучение курсантов и командного состава Нацполиции, развитие взаимодействия с общественностью и создание полицейской академии.

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Еще 1,5 миллиона долларов пойдут на техническое обеспечение подразделений НПУ.

Напомним, в декабре 2015 года по результатам визита в Канаду глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что украинских участковых будут тренировать канадские полицейские.