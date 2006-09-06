Бойко завтра отправится в Москву договариваться про газ

В четверг, 7 сентября, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО отправится в Москву для проведения переговоров с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ по вопросу поставок природного газа в Украину в 2006-2007 годах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго Украины.

По информации собеседника агентства, во время переговоров стороны планируют завершить документальное оформление договоренностей о поставках природного газа в Украину в 2006-2007 годах.

Вместе с тем, на встрече планируется обсудить в том числе и шаги сторон после заключения "Газпромом" соглашения о закупке туркменского газа по цене 100 долл. за тыс. кубометров.

Также в Минтопэнерго уточнили, что сегодня Ю.БОЙКО в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ отправился в Польшу для участия в XVI Экономическом форуме "Криница 2006”, который по традиции проходит в Кринице Гурской.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2006 года «Газпром» согласился на значительное повышение цены на туркменский газ, подписав соглашение с Туркменистаном на закупку 162 миллиардов кубометров по цене 100 долларов США за 1 тыс. кубометров с четвертого квартала 2006 года до конца 2009 года. В первой половине 2006 года российский газовый монополист покупал у Туркменистана газ по 65 долларов за 1 тыс. кубометров на границе с Узбекистаном.

Основным потребителем туркменского газа считается Украина, которая в первой половине 2006 года получала газ по цене 95 долларов за 1 тыс. кубометров благодаря смешиванию дешевого туркменского газа с более дорогим российским.

В соответствии с российско-украинскими соглашениями, с 4 января 2006 года Украина покупает газ у посредника - швейцарской компании «РосУкрЭнерго». Цена в 95 долларов закреплена на пять лет, но может пересматриваться при согласии сторон в случае изменения конъюнктуры рынка.

В соответствии с трехсторонним соглашением между "Газпромом", НАК "Нафтогаз Украины" и швейцарской RosUkrEnergo AG, Украина должна получить в 2006 году 36 млрд. куб. м газа по цене 95 долл. за тыс. куб. м.

Помимо того, Украина рассчитывала приобрести недостающие объемы газа у Туркменистана по цене до 65 долл. за тыс. куб. м на границе Туркменистана. Однако после закупки "Газпромом" туркменского газа свободных его объемов для поставки в Украину уже нет.

Ранее правительство оценивало дефицит газового баланса Украины в 2006 году на уровне 10,7 млрд. куб. м, которые планировало покрыть за счет поставок туркменского газа.