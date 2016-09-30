В украинских школах сегодня отмечают День учителя (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родители до сих пор не могут отказаться от советских привычек, обеспечивая детей букетами. Тренд этого сезона фруктово-цветочные композиции, стоимость которых ориентировочно 300 гривен.

Читайте также30 сентября Православная Церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

В некоторых школах складываются деньгами на сладкий стол для учителей и даже денежные вознаграждения.

День учителя в Украине в этом году попадает на воскресенье, 2 октября, но так как это выходной, школы отмечают праздник сегодня.

Справка. Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. В Украине, Беларуси, Киргизии, Латвии, Молдове отмечается в первое воскресенье октября. В Узбекистане День учителя отмечается 1 октября, выходной день. В Азербайджане, Армении и Эстонии и РФ День учителя отмечается 5 октября.