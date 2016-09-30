Глава уголовного розыска Львовской области, задержанный пьяным за рулем, указал детсад как место проживания

Как сообщили в полиции, Гладюк указал, что проживает по адресу ул. Выговского, 43, - там расположен детский сад №51, передает Zaxid.net.

"Лицо, привлекаемое к ответственности, не получило повестки, потому что неправильно указало адрес, который был записан в протоколе полицейских. Протокол патрульная полиция получит на доработку. Эта ошибка будет исправлена и назначат новое судебное заседание", - прокомментировали изданию в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Читайте такжеВ Нацполиции прокомментировали задержание начальника уголовного розыска Львовщины пьяным за рулем29 сентября в Железнодорожном суде Львова должно было состояться судебное заседание по делу Гладюка.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября львовские патрульные задержали Гладюка, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а затем пытался избежать наказания. На место происшествия приехал и.о. руководителя ГУ Нацполиции Львовщины Дмитрий Загария, который защищал своего работника.

Руководитель уголовного розыска ГУ НП Львовщины отрицает, что управлял автомобилем пьяным.

"Я был трезв полностью. Отрицаю то, что они составили. Их протокол они составляли, не приглашая меня на тестирование в медицинское учреждение. Они меня не останавливали, они подошли к автомобилю, который был с выключенным двигателем, то есть он стоял возле АЗС", - сообщил Гладюк ТСН.