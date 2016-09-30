Повреждение вандалами композиции в музее АТО в Днепре: полиция открыла дело

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 29 сентября.

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С бронзовой композиции, которая символизирует благодарность девочки украинскому воину за спасение, неизвестные злоумышленники отпилили и украли один из элементов - яблоко, которое протягивал ребенок солдату.

Скульптурная композиция установлена на средства волонтеров.

Соборным райотделом полиции Днепра открыто уголовное производство по факту повреждения уличной композиции по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).