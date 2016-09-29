Убийство патрульных в Днепре: водитель, который пытался заблокировать авто Пугачева, воссоздал хронологию событий (видео)

Он также опроверг все конспирологические версии о воскресной трагедии, передает ТСН.

Тимонин рассказал, что в воскресенье приехал на автовокзал за час до своего рейса на Червоноглазовку, сидел за рулем и ждал пассажиров. Говорит, увидел "Ситроен" и патрульную машину сразу, как заехали. "Я еще про себя подумал: о, что-то нарушил, сейчас парень будет писать протокол", - вспоминает водитель маршрутки.

Говорит, все происходило в считанных метрах от него. Патрульная разговаривала с водителем другой маршрутки, патрульный смотрел документы нарушителя. Вокруг ходили люди. Тимонин наклонился поставить мобильный на зарядку, как вдруг услышал хлопок. "Смотрю: он стреляет в девушку и вытащил парня из-за руля и хладнокровно дважды выстрелил в него, уже лежащего. А девушка схватила пистолет и начала бежать. А он еще на корточках выстрелил в нее дважды", - рассказал свидетель.

Читайте такжеРасстрел полицейских в Днепре: установлена личность человека, на которого отвлеклась патрульная (видео)

Далее, по словам водителя, нападающий уже с двумя пистолетами побежал к своему "Ситроену". Что надо действовать – не сомневался ни мгновения. Признается, что его дочь и внук по возрасту такие же, как погибшие патрульные, поэтому страха не испытывал. "Злость кипела и слезы душили, понимаете? Потому что нельзя у человека забирать жизнь", - говорит он.

Тогда Тимонин своим бусом заблокировал "Ситроен". Бить машиной иномарку не решился. Признается, что просто не было средств восстанавливать автомобиль хозяина-перевозчика.

"Я рассчитывал, что он побежит от машины, вот тогда я бы его точно горнул бы. Я бы его уже не пожалел, даже глазом не моргнул бы, хотя я даже, извините, животное не могу сбить, курицу", - признается водитель.

Но дальше сработал инстинкт самосохранения, когда увидел, как пули летят прямо в него. "Он кричал: отъедь, гад, я тебя пристрелю! И начал стрелять. Пуля одна прошла там, где моторчик стеклоочистителя – на уровне моего живота", - вспоминает маршрутчик.

Несмотря на опасность, он бросился преследовать "Ситроен", но иномарка сбила шлагбаум и скрылась по тротуарам. Тимонин убеждает, что нападающий был один. Говорит, то, что на видео кажется появлением кепки, на самом деле является прической с обручем. "У него волосы были длинные, понимаете? Оно у него вот так на лицо", - говорит Тимонин.

Также водитель признался, что патронов к наградному пистолету еще не приобрел. Но если бы оружие было у него во время трагедии, действовал бы иначе. "Я бы сто процентов стрелял", - утверждает маршрутчик.

Как сообщал УНИАН, водитель перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику после убийства двоих патрульных.

Нападавший открыл огонь и по маршрутке, после чего водитель был вынужден разблокировать проезд. Позже правоохранители задержали преступника.