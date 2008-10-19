В Украине появилась партия «Любителей сала»

В Луцке продолжается ІІІ чемпионат любителей сала «С любовью… к салу».

Как передает корреспондент УНИАН, организатор праздника Виталий ИВАНИЦКИЙ рассказал, что по случаю такого события была создана новая партия – «Любителей сала».

На протяжении сегодняшнего дня в рамках чемпионата в Луцке проходит выставка-продажа сала и изделий из сала. Сейчас продолжаются соревнования силачей-участников чемпионата «Саломаны-богатыри», во время которого планируется установление нового рекорда, – отжим на одной руке от земли саломаном Александром БОЙКО, а также "Рекорды любителей сала" – конкурс среди участников чемпионата на скорость поедания сала.

Кроме того, в программе фестиваля конкурс красоты среди свиней, выставка лучших пород свиней «Волшебное рыльце», информационный калейдоскоп о роли сала в жизнедеятельности человека и общества «Сало, оно есть всегда сало!», конкурс "Саломанов-толстяков" – на самого тяжелого участника чемпионата. А также, церемония установления рекорда в "Книгу рекордов Украины" и "Книгу рекордов Гиннеса" на самый длинный в мире бутерброд с салом и потребление его всеми желающими и презентация самого большого в мире бутерброда с салом в народном клубе „Майдан" с участием представителей „Книги рекордов Украины" и „Книги рекордов Гиннеса".

Закрытие IIІо чемпионата любителей сала "С любовью... к салу" и награждение победителей состоится в 18.00.