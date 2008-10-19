Черновецкий о банках, кризисе и Тимошенко

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что банковский кризис в Украине спровоцирован безграмотной экономической политикой Кабинета министров и Верховной Рады и непрофессионализмом нынешнего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в комментарии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

«Кризис, в котором оказалась банковская система Украины, стал закономерным следствием безграмотной и бессистемной работы Кабмина. Делать вид, что все в порядке, закрывать глаза на кризисную ситуацию и развал финансовой системы страны стало привычной линией поведения нынешнего премьера. В тот момент, когда вся страна ждет от правительства решительных мер по стабилизации гривни, защите вкладов и депозитов - особенно простых людей, а не политиков-миллионеров - ТИМОШЕНКО не готова предложить ни одного реального антикризисного сценария», - убежден Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева подчеркнул, что осталось очень мало времени на то, чтобы принять меры для недопущения развала всей банковской системы Украины.

«Борьба за собственные властные полномочия лишает власть предержащих сил и энергии, которые стоило бы направить на принятие действенных мер по выходу из кризисной ситуации. Каждый потерянный день приближает финансовую систему страны к краху. Правительство должно сделать все, чтобы рядовые граждане не пострадали от нерачительной экономической политики, которую оно проводит. К сожалению, кабминовский управленческий кризис углубляет бездну кризиса финансового», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.