В Одессе усилили меры безопасности из-за участившихся правонарушений с использованием оружия и взрывчатки

В Одессе полиция усилила меры безопасности в связи с участившимися правонарушениями с использованием оружия и взрывчатых веществ.

Читайте такжеВ Одессе патрульные задержали мужчину, открывшего стрельбу в парке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении руководства Главного управления Национальной полиции в области, размещенном на официальном сайте главка.

Отмечается, что работники полиции принимают меры, направленные на обеспечение спокойствия в регионе и личной безопасности граждан. В частности, проводятся досмотры граждан, личных вещей и транспортных средств граждан, в том числе, на улицах города.

«Причиной проведения этих мероприятий стало распространение фактов преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с пониманием отнестись к ряду досмотров», - заявили в главке.

Граждан также просят сообщать в полицию о выявлении подозрительных предметов, подозрительных личностей и пр.

«Каждое сообщение будет тщательно проверено. Будут приняты соответствующие меры», - подчеркнули в управлении.