В Москве на фасаде дома вывесили огромный флаг Украины (фото)

Об этом сообщает пресс-центр Азова.

Читайте такжеВ Мариуполе развернули самый большой флаг Украины (видео)

"Сегодня, 28 сентября, мировая общественность получила неопровержимое доказательство вины путинских наемников в бесчеловечном убийстве 298 гражданских лиц в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. Это преступление, так же как и аннексия Крыма, оккупация Донбасса и развязанный на этих землях геноцид украинского народа не останется безнаказанным", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.