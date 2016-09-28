"Безумный Макс": военный два раза пытался отправить гранаты в Днепр через службу экспресс-доставки (фото)
Военный, пытавшийся вчера в Покровске в одном из пунктов экспресс-доставки переправить в Днепр 8 гранат, сегодня повторил попытку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Безумный Макс" решил повторить попытку и сегодня вновь пришёл в отделение экспресс-доставки для отправки очередного груза - пять гранат и тротиловые шашки. Опять все тот же вчерашний "герой". Опять отправка в Днепр", - отметил он.
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По словам Аброськина, по выполнению всех следственных действий "герой" был передан в военную комендатуру.
"Было бы смешно, если бы не смертельные последствия этих "посылок". Живут наши люди по принципу "авось пронесёт". И ничего же не боятся - ни взрывов, ни смертей, ни наказания", - подытожил глава Нацполиции Донетчины.
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