Гражданин России погиб в автоаварии в Крыму

На 362-м км автодороги Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь водитель автомобиля "ВАЗ-21103", двигаясь в направлении г. Керчь, во время выполнения маневра обгона, не справившись с управлением, вывел автомобиль за пределы проезжей частей, в результате чего легковой автомобиль перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП один из пассажиров автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и еще двое пассажиров получили телесные повреждения.