Мораторий НБУ на досрочное снятие депозитов введен в интересаех банков

Мораторий Национального банка Украины на досрочное снятие депозитов даст возможность банкам провести реструктуризацию и адаптироваться к новой ситуации. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН заявил директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

«Действия НБУ были абсолютно оправданы в том смысле, чтобы с одной стороны остановить панику, а с другой стороны дать возможность банкам провести соответствующие реструктуризации и адаптироваться к новой ситуации», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

«Мне кажется, что в таких условиях нужно действовать значительно раньше, а не ждать большой отток, когда нужно уже внедрять какие-то чрезвычайные меры. В этом смысле эти действия абсолютно адекватны и своевременны», - подчеркнул эксперт.

Напомним, НБУ своим постановлением №319 запретил с 13 октября досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% от суммы срочных банковских вкладов.

Этим документом НБУ также ввел пятипроцентную маржу между курсом покупки-продажи валюты на наличном рынке.

Постановлением № 319 также предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату.