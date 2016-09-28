Водитель, который останавливал убийцу полицейских: пистолет дома лежит, вдруг "друзья" Пугачева отомстить захотят

Валерий Тимонин, 62-летний водитель, который пытался заблокировать авто убийцы патрульных Александра Пугачева, оставляет подаренный ему пистолет дома.

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"Мне вручили пистолет "Форт-17". Но носить я его с собой не буду - пусть дома лежит. Сейчас такое время - неизвестно что может быть. А вдруг его "друзья" отомстить захотят?", - рассказал он в интервью местному порталу 056.ua.

"Звонил Порошенко, причем на свой день рождения. Я его поздравил, пожелал здоровья, а он, в свою очередь, сказал, что пригласит в Киев на награждение, что таких людей обязательно нужно награждать. Но вот, когда именно это будет - он не сказал... Мне вообще много, кто звонил: у всех, у кого есть мой телефон - звонили, восхищались, благодарили", - рассказал Валерий Тимонин.

Как сообщал УНИАН, водитель перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику после убийства двух патрульных. Нападавший открыл огонь по маршрутке, после чего Тимонин был вынужден разблокировать проезд. Позже правоохранители задержали преступника.

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным, вследствие чего полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе. В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске.