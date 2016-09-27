Рева уверяет, что полная версия реестра вынужденных переселенцев будет запущена через неделю

В Министерстве социальной политики Украины планируют запустить полную версию реестра вынужденных переселенцев через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам перед заседанием Кабинета министров министр социальной политики Андрей Рева.

Он напомнил, что реестр начал полноценную работу в Киеве 26 сентября.

"Мы сейчас хотим проанализировать результаты. Затем, если все будет нормально, то запускаем по всей стране", - сказал министр.

"Я думаю, что мы где-то через неделю запустимся по всей Украине", - уточнил министр.

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Как сообщал УНИАН, в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах вносится такая информация о внутренне перемещенных лицах: общие сведения о человеке (фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, пол); реквизиты документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, или свидетельство о рождении ребенка (название документа, серия, номер, дата выдачи и субъект, выдавший документ); сведения о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют об этом отметку в паспорте, или которые не являются гражданами Украины); номер справки, дата выдачи и наименование органа, его выдавшего; данные о последнем зарегистрированном и фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"; данные о фактическом месте жительства на дату обращения; адрес, по которому с внутренне перемещенным лицом может вестись официальная переписка или вручение официальной корреспонденции, и номер телефона.