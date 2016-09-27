Удостоверение участника боевых действий убийцы патрульных в Днепре: Геращенко рассказал, кому и почему оно было выдано (видео)
Удостоверение участника боевых действий, которое подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре Александр Пугачев получил, находясь в розыске, выдано его матери.
Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских каналов.
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"Удостоверение было выдано матери Пугачева на основании доверенности, которую тот написал. Будет детальная проверка, знали ли сотрудники, что выдают удостоверение человеку, который все-таки находится в розыске. Если будет установлен данный факт, их привлекут к ответственности", – сказал Геращенко.
Ранее волонтер Роман Синицын писал, что подозреваемый в убийстве патрульных в Днепре Александр Пугачев получил удостоверение участника боевых действий, находясь в розыске.
Пугачев - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо", который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.1 ст.255 "Создание преступной организации", ч.2 ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".