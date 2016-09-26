В Мариуполе к 10 годам заключения приговорили боевика "ДНР", который похищал и пытал бизнесменов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Коллегия судей Жовтневого районного суда Мариуполя признала вину местного жителя в захвате заложников, их пытках, умышленных убийствах и противодействии правоохранительным органам», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, 27-летний боевик по кличке «Денис молодой» в течение 2014-2015 годов входил в одну из банд т.н. «ДНР». «Вместе с сообщниками он ради обогащения похищал местных бизнесменов, грабил банкоматы. Полученные таким образом деньги злоумышленник отдавал в т.н. «общак» террористов», - отмечается в сообщении.

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Контрразведчики Управления СБУ в Донецкой области задержали боевика в апреле 2016 года на одной из конспиративных квартир, где он скрывался.

Судебным следствием доказана его вина в преступлениях против общественной безопасности (ст. 257, 260, 262, 263), преступлениях против свободы, достоинства и жизни лица (ст. 121, 146), против собственности (ст. 187, 189) и других, отметили в СБУ.

Приговор вступил в законную силу.