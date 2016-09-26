Благотворители объявили о сборе средств для семей убитых в Днепре полицейских

Помочь семьям погибших можно: в любом банкомате Приватбанка, Интернет-банке Приват24, раздел «Благотворительность»; в мобильном приложении Privat24, в разделе «Добро»; на сайте blago.pb.ua; по реквизитам благотворительного фонда «Помогать просто» р/р 26001060358954; в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЕГРПОУ 37806835, назначение платежа «Помощь семьям погибших полицейских в г. Днепре».

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25 сентября в Днепре погибли двое полицейских – Ольга Макаренко и Артем Кутишев. Они остановили машину за нарушение правил дорожного движения, а водитель открыл огонь из пистолета.

В результате 27-летний Артем погиб на месте, а его напарница 36-летняя Ольга скончалась в больнице от полученных ранений. Подозреваемый был задержан в тот же день. Им оказался Пугачев Александр Андреевич 1983 года рождения. Злоумышленник ранее был судим, на момент происшествия находился в розыске за совершение ряда тяжких преступлений.

У Ольги остались двое детей, а у Артема дочь, которой в этот день исполнилось 3 года.