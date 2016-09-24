Оккупанты ведут активную воздушную разведку на границе с Крымом: за сутки зафиксировано 10 вертолетов

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на админгранице с временно оккупированным Крымом сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки вооруженными силами РФ.

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«Только за минувшие сутки военнослужащими Херсонского и Бердянского пограничных отрядов были замечены 10 российских вертолетов, которые совершали полеты вдоль админграницы, и зафиксировано использование аэростата типа «Рысь», который был поднят, вероятно, с целью видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба отметила, что вблизи административной границы наблюдалось перемещение российской военной техники, личного состава и движение катеров на воздушных подушках на морском участке.