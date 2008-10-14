В Москве уже скупают бриллианты на черный день

Проблемы финансовой системы отразились на потребительских вкусах жителей российской столицы: москвичи предпочитают вкладывать деньги в драгоценные камни, причем исключительно в бриллианты. В то время как в осенне-зимний сезон они игнорируют поход в магазины для верхней одежды. Спрос на шубы, пальто и кожаные куртки упал.

Как пишет "Комсомольская правда", в ювелирных магазинах большинство покупателей толпятся у витрин с бриллиантами. Серьги с изумрудами, подвески с сапфирами и браслеты с рубинами их не интересуют.

"Если бы не кризис, и не подумал бы брать, - заявляет один из покупателей, мужчина лет сорока. - Мне зарплату на прошлой неделе урезали аж на 20%! Плюс из отдела уволили двух сотрудников. Вот я и решил прикупить драгоценности на черный день". И таких покупателей немало, отмечает издание.

По словам директора одного из ювелирных магазинов, октябрь всегда был мертвым месяцем для продаж. "Как правило, все деньги народ растратил в летних отпусках, да и праздники не скоро. Но в этом октябре наши продажи выросли процентов на 15. Москвичи решили вкладывать сбережения в драгоценные камни. Причем интересуются в основном бриллиантами".

newsru