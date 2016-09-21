На восстановление инфраструктуры Донбасса направлено 2,8 миллиарда гривень - Жебривский

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "24 канала", передает РБК-Украина.

"На самом деле некоторые пункты есть, год понадобилось на то, чтобы у нас 2,8 млрд грн поступило на казначейские счета Донецкой области на восстановление Донбасса",- рассказал Жебривский.

Читайте такжеЖебривский: на восстановление инфраструктуры Донбасса выделено 2,5 миллиардов гривень

Жебривский отметил, что эти средства уйдут на восстановление моста возле Лисичанска, дорог, госпиталей и создание опорных школ.

"Ключевой вопрос: человек должен чувствовать себя защищенным - это первое задание. Второе - это экономика, потому, что инвестировать никто не хочет, здесь, конечно же, государственное инвестирование", - объяснил он.

"Я неоднократно озвучивал свое виденье восстановления Донбасса ...и с президентом, и с премьером", - добавил Жебривский.

При этом он отметил, что не знаком с принятой концепцией восстановления и развития Донбасса.