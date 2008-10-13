НБУ запретил банкам отдавать людям деньги до срока

Национальный банк Украины с 13 октября частично ограничил активные операции банков, запретил досрочное исполнение договоров по вкладам и ввел пятипроцентный коридор колебаний курса на наличном рынке, сообщает Reuters со ссылкой на постановление НБУ.

Нацбанк разъясняет, что ввел ограничения "с целью нейтрализации влияния внешнего финансового кризиса".

"С 13 октября 2008 года (банки – УНИАН) обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату", – говорится в постановлении.

Ограничение не касается вложений в государственные облигации, депозитные сертификаты Нацбанка и операций на межбанковском рынке.

Одновременно Нацбанк предписал банкам избегать возврата средств раньше сроков, обозначенных в договорах с контрагентами.

"Выполнять обязательства по всем видам договоров по привлечению средств в любой валюте только в случае наступления срока завершения обязательств", – указано в постановлении НБУ. В случае завершения срока деньги должны возвращаться незамедлительно.

Также Нацбанк ограничил маржу между курсом покупки и продажи наличной валюты – 5%. Нацбанк предупредил, что будет наказывать за покупку валюты на импорт, который не завозится на территорию Украины, а также в случае авансовых платежей за импорт, кроме критического.

В то же время Нацбанк разрешил банкам осуществлять собственные операции по покупке иностранной валюты за гривни в пределах установленных лимитов открытой валютной позиции, если у банка есть обязательства, по которым наступил срок исполнения.

Нацбанк также отменил 20-процентное обязательное резервирование по средствам в иностранной валюте, привлеченным банками на короткий срок.