Коммунальную аптеку перестроили под дом семейного типа

В селе Светлогорское Кобеляцкого района Полтавской области торжественно открыли одиннадцатый в области дом семейного типа.

Об этом УНИАН сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ.

По его словам, именно такая форма воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, должен прийти на смену интернатным заведениям.

«Супруги Михаил и Лидия КОСТЕНКО (глава семейства - священнослужитель) решили взять на воспитание 7 детей. А областная и местная власть помогли найти и обустроить помещение для дома семейного типа. В поселке было помещение коммунальной аптеки, которое частично не использовалось. Потому мы обратились в областной совет с просьбой передать нам его на баланс. Благодаря усилиям облгосадминистрации и пониманию депутатов, нам передали этот дом. Мы его сделали, что называется на доверии. Взяли кредитные ресурсы, договорились с частными предпринимателями и капитально отремонтировали сооружение, чтобы успеть к началу холодов и нового отопительного сезона", – сообщил председатель Кобеляцкого районного совета Олег РЕШЕТИЛО.

В свою очередь, В.АСАДЧЕВ заявил, что создание этого дома - это конкретный результат программы „Согрей любовью ребенка”, начало которой положил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Сейчас у нас уже создано 11 таких домов, в которых воспитывается свыше 200 детей», -сообщил В.АСАДЧЕВ.

На следующий год областная государственная администрация ставит задание создать хотя бы по одной такой семье в каждом районе области.