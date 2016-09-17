Свезли всех бюджетников: на площади в оккупированном Симферополе во время концерта начался пожар (видео)

Источники сайта "15 минут" в Крыму сообщили, что машины МЧС долго не могли проехать к месту происшествия из-за забора, который установили на площади Ленина.

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Также издание сообщило, что в пятницу на главную площадь Симферополя свозили бюджетников со всего Крыма.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.