Свезли всех бюджетников: на площади в оккупированном Симферополе во время концерта начался пожар (видео)
16 сентября около 19.00 на главной площади Симферополя в аннексированном Крыму во время предвыборного концерта возле сцены начался пожар.
Источники сайта "15 минут" в Крыму сообщили, что машины МЧС долго не могли проехать к месту происшествия из-за забора, который установили на площади Ленина.
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Также издание сообщило, что в пятницу на главную площадь Симферополя свозили бюджетников со всего Крыма.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.
8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.