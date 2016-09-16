В Одессе арбитражного управляющего задержали при получении взятки в полмиллиона гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, подозреваемые задержаны 15 сентября сотрудниками прокуратуры и полиции.

«Вчера, 15 сентября, работниками областной прокуратуры совместно с полицией при получении указанной взятки «на горячем» задержан арбитражный управляющий. Его сообщника правоохранители задержали в тот же день в Кривом Роге», - сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что арбитражный управляющий предприятия, который является распорядителем его имущества, требовал и получил от представителя этого предприятия почти 500 тыс. грн неправомерной выгоды.

Деньги злоумышленник вымогал за необжалование им в суде соглашений, заключенных между двумя субъектами хозяйствования, а также начала процедуры перехода к ликвидации предприятия без санации. В пресс-службе добавили, что указанные лица также планировали скрыть коррупционные договоренности под видом мнимых договоров о поставке металла и пр.

Прокуратурой Одесской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, совмещенный с требованием неправомерной выгоды).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление ГУ Национальной полиции в Одесской области.