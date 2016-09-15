Опасная ситуация: в Днепре спасатели собрали полкилограмма разлившейся ртути
21:47, 15 сентября 2016Общество
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Опасная ситуация возникла на территории одного из промышленных предприятий Днепра на ул.Прапорной.
Специалисты собрали полкилограмма ртути / kachestvo.ru
Об этом сообщила пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает 056.ua.
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По ее словам, в 17.57 спасателям поступила информация об утечке ртути. Сразу же на место предполагаемой чрезвычайной ситуации выехало специальное подразделение ГСЧС.
"Специалисты собрали полкилограмма ртути, ликвидировав тем самым опасность. Следственно-оперативной группе полиции предстоит выяснять, как утечка ртути стала возможна", - говорится в сообщении.
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