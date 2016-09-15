На Луганщине начато спецрасследование в отношении "и.о. министра экономики ЛНР"

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, так называемая «министр» подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Досудебным расследованием установлено, что гражданка Украины инициировала и дала согласие на назначение ее на должность «исполняющего обязанности министра» террористической организации «ЛНР» и сейчас принимает активное участие в деятельности политического блока указанной терорганизации.

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Поскольку она скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на оккупированной территории области, женщина объявлена в розыск и на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве начато специальное досудебное расследование.

Согласно данным сайта «правительства» луганских террористов, «должность и.о. министра экономики» в нем занимает Елена Костенко.