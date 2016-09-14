Чаще всего коррупционеров наказывают штрафом, за решеткой оказывается каждый пятый осужденный - Касько



Об этом во время круглого стола заявил экс-заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

Относительно политической ответственности за коррупцию Касько сказал, что может привести лишь один пример – Николая Мартыненко (1 декабря 2015 года Мартыненко написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с коррупционным скандалом вокруг него – УНИАН).

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"Но это не стало в Украине политической культурой. Зато у нас есть организация показательных задержаний, когда показывают красиво разложенные купюры, однако через определенное время тот или иной чиновник возвращается на свою должность", - отметил Касько.

Как пример он привел ситуацию с начальником отдела прокуратуры Кировоградской области, которая в свое время была задержана на взятке, а сейчас по решению суда должна быть восстановлена в своей должности.

"Или более известный пример: главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу восстановили в должности через суд после получения 622 тыс. грн взятки. Тактика в том, чтобы дождаться уменьшения общественной огласке и потом "спустить дело на тормозах". Наиболее распространенным наказанием за коррупцию в Украине является штраф", - добавил Касько.

Он уточнил, что по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) за решеткой оказывается только каждый пятый осужденный, остальные отделываются штрафом, оправданием, испытательным сроком.