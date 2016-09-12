В МИД рассказали, что делать украинцам в Македонии в случае нового землетрясения

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, внешнеполитическое ведомство рекомендует украинцам, которые находятся на территории Македонии или планируют поездки в эту страну в ближайшее время, придерживаться следующих советов в случае повторных подземных толчков.

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Если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами.

Также следует держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами.

МИД советует постоянно хранить при себе документы и деньги, иметь наготове необходимые вещи (теплая одежда, лекарства, продукты питания, средства гигиены и тому подобное), чтобы быстро покинуть помещение. Также следует неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, работников спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обратиться в Посольство Украины в Македонии (тел.: +38971882860, эл.почта: emb_mk@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57.