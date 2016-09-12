Задержание мужчины во дворе АП с $30 тысячами: прокуратура рассказала подробности

15:49, 12 сентября 2016
Общество
896 0

Сегодня, 12 сентября, возле Администрации Президента Украины сотрудники прокуратуры с сотрудниками СБУ задержали мужчину, который за 30 тысяч долларов США пообещал судье продлить срок его полномочий.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії / facebook.com/pavlo.rizanenko

"В конце августа текущего года злоумышленник предложил одному из судей г. Киева, пятилетний срок полномочий которого истек, за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов США получить положительную рекомендацию ВККСУ и положительное решение Верховной Рады Украины относительно избрания на должность судьи бессрочно, и отдельно за вознаграждение в размере 500 долларов США за ускорение получения положительного заключения спецпроверки, которая проводится Службой безопасности Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области

Читайте такжеДело о взяточничестве в Киевской ОГА: жена Мельничука заявила в полицию о его исчезновении

Как отмечается, после получения указанных средств правонарушитель задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, проводится обыск по месту жительства задержанного.

Досудебное расследование продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter