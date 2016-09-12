Задержание мужчины во дворе АП с $30 тысячами: прокуратура рассказала подробности
Сегодня, 12 сентября, возле Администрации Президента Украины сотрудники прокуратуры с сотрудниками СБУ задержали мужчину, который за 30 тысяч долларов США пообещал судье продлить срок его полномочий.
"В конце августа текущего года злоумышленник предложил одному из судей г. Киева, пятилетний срок полномочий которого истек, за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов США получить положительную рекомендацию ВККСУ и положительное решение Верховной Рады Украины относительно избрания на должность судьи бессрочно, и отдельно за вознаграждение в размере 500 долларов США за ускорение получения положительного заключения спецпроверки, которая проводится Службой безопасности Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области
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Как отмечается, после получения указанных средств правонарушитель задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, проводится обыск по месту жительства задержанного.
Досудебное расследование продолжается.