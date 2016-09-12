Задержание мужчины во дворе АП с $30 тысячами: прокуратура рассказала подробности

"В конце августа текущего года злоумышленник предложил одному из судей г. Киева, пятилетний срок полномочий которого истек, за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов США получить положительную рекомендацию ВККСУ и положительное решение Верховной Рады Украины относительно избрания на должность судьи бессрочно, и отдельно за вознаграждение в размере 500 долларов США за ускорение получения положительного заключения спецпроверки, которая проводится Службой безопасности Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области

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Как отмечается, после получения указанных средств правонарушитель задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, проводится обыск по месту жительства задержанного.

Досудебное расследование продолжается.