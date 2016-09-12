Во дворе Администрации президента задержан мужчина с $30 тысячами (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от БПП Павел Ризаненко.

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"Работает прокуратура Киевской области. На одном из фото разложены купюры по 100 евро (ненастоящие, на обороте написано "сувенир") и в папке настоящие 30 тыс. долларов... Вроде бы зовут этого мужчину Ильни(и)цкий Николай Владимирович", - говорится в его сообщении.

Как передает корреспондент ТСН с места событий, по состоянию на 14 часов на улице проходит документирование преступления сотрудниками прокуратуры. Мужчина якобы получил эти средства за назначение на должность.

Однако, по неподтвержденной информации, мужчина вообще не является чиновником.