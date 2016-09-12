ГПУ: Британия впервые выдаст Украине преступника

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"По состоянию на сейчас у меня нет ни одного сообщения об объявлении в международный розыск Онищенко. Но это не означает, что украинская сторона не работает над этим вопросом", - сказал заместитель Луценко.

Он отметил, что Интерпол имеет свою процедуру, в которой очень подробно рассматриваются наши ходатайства".

"У нас есть так называемый негативный опыт с Януковичем, но это не значит, что мы не извлекли уроков из того, что у нас было до этого. И я надеюсь, что те аргументы, которые приводит НАБУ, будут восприняты стороной Интерпола для организации скорейшего задержания", - заявил Енин.

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По его словам, "что касается Британии, мы имеем первое в истории положительное рассмотрение ходатайства о выдаче правонарушителя".

"И я надеюсь, что в течение двух-трех недель указанный человек будет передан Украине. Это создает очень позитивный фон для выдачи всех правонарушителей из Великобритании", - резюмировал Енин.