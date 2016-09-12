Во Львове задержали серийного похитителя номерных знаков

Работники Лычаковского отдела полиции разоблачили злоумышленника, который специализировался на похищении номерных знаков с автомобилей иностранной регистрации и вернули владельцам похищенные номера, сообщает Depo.ua со ссылкой на отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"Как установили правоохранители, 31-летний львовянин течение пяти дней похитил номерные знаки с автомобилей польской, венгерской регистрации, а также с автомобиля, принадлежащего консульству одного из иностранных государств", - говорится в сообщении.

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Все похищенные номерные знаки (вещественные доказательства) у злоумышленника правоохранители изъяли и вернули владельцам.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет).

Проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают причастность злоумышленника к совершению других подобных преступлений.