На Киевщине женщину приговорили к 5 годам за убийство своего новорожденного ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствием установлено, что в мае текущего года роженица, находясь по месту своего жительства, родила ребенка. Сразу после родов женщина перерезала пуповину, после чего, обмотав одеялом своего новорожденного ребенка, выбросила его в выгребную яму.

«Горе-мать никого не уведомила о том, что у нее прошли роды, с целью сокрытия факта убийства своего ребенка. Смерть новорожденного ребенка наступила в результате механической асфиксии», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖительница Житомира, выбросившая новорожденного младенца на помойку, получила условный срок (фото, видео)В прокуратуре действия обвиняемой квалифицировали по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

Кроме того, выяснено, что в мае 2014 года женщина уже была осуждена за аналогичное преступление.

«По результатам судебного разбирательства суд в полной мере поддержал позицию прокуратуры относительно применения к обвиняемой максимальной меры наказания, предусмотренной санкцией вышеуказанной статьи, и приговорил женщину к 5 годам лишения свободы», - добавили в ведомстве.

Обвинение в суде поддерживала Броварская местная прокуратура.