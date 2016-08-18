Закончено досудебное следствие по делу об убийстве адвоката Грабовского

Об этом сообщила юридическая компания «Черезов и партнеры» на своей странице в Facebook. Согласно сообщению, «об этом сегодня представитель потерпевшей О.Грабовской, защитник И.Черезов, был уведомлен в военной прокуратуре, которая проводила досудебное следствие по данному делу».

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«В ближайшее время будет проводится ознакомление с материалами дела, состоящего из 15 томов. В деле по-прежнему два подозреваемых, которые подозреваются в совершении двух умышленных убийств, по версии следствия - с целью ограбления», - говорится в сообщении.

По оценкам этой компании, «дело будет передано в суд не ранее начала сентября этого года».

Как сообщал УНИАН, тело адвоката Грабовского было найдено на расстоянии 27 км от города Жашков Черкасской области 25 марта.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, задержаны двое подозреваемых в убийстве Грабовского.

Грабовский был защитником российского спецназовца Александра Александрова, которого в составе диверсионной группы задержали на Донбассе в мае 2015 года.