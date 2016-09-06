Украина внедряет интегрированное управление границами

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, Кабинет министров утвердил этот план 31 августа, а вступил в силу он от вчера, 5 сентября.

«Этим нормативно-правовым актом предусмотрено повышение эффективности реализации государственной политики в сфере безопасности государственной границы и внедрение лучших европейских практик интегрированного управления границами в Украине», - говорится в сообщении.

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Концепция интегрированного управления границами и План мероприятий по ее реализации разработаны администрацией Госпогранслужбы, заинтересованными органами исполнительной власти с привлечением экспертов Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции интегрированного управления границами, прежде всего, позволит обеспечить выполнение обязательств Украины в рамках безвизового диалога с Европейским Союзом, других международных обязательств по обеспечению надлежащего уровня безопасности границ.

«Кроме того, это позволит привести систему интегрированного управления границами Украины до уровня европейских стандартов, повысить уровень безопасности государственной границы и обеспечить ее открытость для законной трансграничной деятельности и лиц, которые путешествуют. Также выполнение Плана позволит вывести на новый качественный уровень международного, приграничного и межведомственного сотрудничества и обеспечит открытость и прозрачность деятельности субъектов интегрированного управления границами», - пояснили в Госпогранслужбе.