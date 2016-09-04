Для расследования причин пожара на судне ВМС "Донбасс" создана комиссия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС.

«Конкретные причины и размер понесенных убытков будут установлены по итогам работы комиссии, назначенной командующим ВМС ВС Украины. В командовании ВМС ВС Украины убеждены: виновные должны понести определенную законодательством ответственность», - акцентировали в пресс-центре.

Также отмечается, что командование ВМС выражает благодарность Главному управлению ГСЧС в Одесской области и морском порту Одессы за оказанную помощь в тушении этого пожара. Совместные усилия указанных служб и военных моряков позволили в кратчайшие сроки локализовать возгорание, а в дальнейшем и полностью ликвидировать пожар, что, в свою очередь, предотвратило значительный материальный ущерб.

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В командовании полагают, что техническую и боевую готовность «Донбасса» удастся восстановить в ближайшее время.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, огонь распространился на десятки квадратных метров, пламя охватило бытовые помещения, каюты и рубку на двух палубах.

По информации источника, ситуацию усугубил «возраст» судна (более 40 лет), который сказался, в частности, «на износе перегородок и других частей судна».

Сегодня в 4:40 дежурно-вахтенной службой поисково-спасательного судна "Донбасс" было обнаружено задымление в районе одного из боевых постов. По вызову на место происшествия оперативно прибыло подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, аварийно-спасательная группа дивизиона спасательных судов, пожарный расчет Западной Военно-морской базы. Кроме того, к тушению привлекались средства пожаротушения Одесского порта.