На "Интере" заявили, что пожар произошел из-за нападения и поджога
18:58, 04 сентября 2016Общество
2292 2
На телеканале "Интер" заявляют, что пожар в здании по ул. Щусева, 26 произошел из-за вооруженного нападения на офис "Национальные информационные системы" и поджог.
В "Интере" отреагировали на поджог \ Фото: Жвген Попов / Facebook
Об этом информирует телеканал в бегунье в своем эфире.
Читайте такжеВ Киеве устроили пожар у здания телеканала "Интер" (фото, видео)"Совершено вооруженное нападение на офис компании "Национальные информационные системы", которая производит программы "Новости", "Подробности", "Подробности недели". Совершен поджог здания, уничтожена телевизионная студия", - говорится в сообщении канала.
Неизвестные подожгли шины под офисом телеканала "Интер"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter